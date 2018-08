Papa Francisco dá 3 mil sorvetes a necessitados no Dia de São Jorge

Papa Francisco Foto: Angelo Carconi / EFE

O papa Francisco distribuirá 3 mil sorvetes para pessoas necessitadas nesta segunda-feira, 23, em celebração por seu "onomástico", ou seja, o dia em que se festeja o santo que dá nome a uma pessoa, prática bastante comum na Itália.

A Igreja Católica comemora em 23 de abril o Dia de São Jorge, nome de batismo do pontífice argentino, que se chama Jorge Mario Bergoglio. "O Santo Padre deseja festejar o dia de seu onomástico junto com os mais necessitados e os sem-teto de Roma", diz um comunicado da Esmolaria Apostólica, órgão de caridade do Papa.

Segundo a nota, 3 mil sorvetes serão distribuídos para as pessoas acolhidas diariamente nos refeitórios, dormitórios e estruturas de Roma administrados pela Caritas, entidade beneficente da Igreja. Migrantes e nômades também poderão aproveitar o "gelato" presenteado por Francisco.