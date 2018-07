Papa convida mães a amamentar durante cerimônia

Papa batiza 28 crianças na Capela Sistina Foto: Osservatore Romano/Reuters

O papa Francisco convidou as mães a amamentar seus filhos durante a cerimônia de batismo que conduziu neste domingo, 8, na Capela Sistina, no Vaticano. O pontífice disse que, por se tratar de uma cerimônia longa, as mães não deviam hesitar caso filhos sintam fome.

"A cerimônia é um pouco longa, alguém pode chorar porque está com fome. Se é assim, vocês, mães, devem dar o peito, sem medo, em toda simplicidade. Como a Madona amamentava Jesus", disse o papa.

Francisco batizou neste domingo de manhã 28 crianças, 15 meninos e 13 meninas, como por vezes acontece durante o ano.

A cerimônia aconteceu desta vez na Capela Sistina, onde os cardeais entram em conclave para eleger o novo pontífice.