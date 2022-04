Paola Carosella critica Maíra Cardi por falas sobre 'estupro alimentar': 'Que mulher louca'

Paola Carosella criticou vídeo feito por Maíra Cardi que falava sobre 'estupro alimentar'. Foto: Instagram/@paolacarosella e Instagram/@mairacardi

Paola Carosella participou do Papo de Segunda, no GNT, no último dia 11, mas um dos trechos da entrevista viralizou nas redes sociais neste final de semana. Ela criticou um vídeo publicado por Maíra Cardi que comparava a insistência de amigos e familiares para que alguém coma um doce com estupro.

A chef de cozinha citou a influenciadora enquanto falava sobre coisas absurdas ditas sobre alimentação. "Tem muitos papos por aí sobre comida. E tem muita gente muito maluca. Tem a mulher do Arthur Aguiar que falou do 'estupro alimentar'. Que mulher louca", disse Paola.

E completou: "O nome dela é Maíra, ela emagrece todas essas estrelas globais, deixa todo mundo magro. Ela é uma folhinha de dendê, toda malhada. E o marido dela entrou no BBB e não come mais a comida que ela faz toda mensurada."

Para Paola, a influenciadora precisava ter sido assessorada antes de publicar algo assim. "Eu não vi de onde veio, mas ela gravou um vídeo drástico de quando alguém te oferecia um brigadeiro, [falando que] isso é um 'estupro alimentar'. Ela gravou numa seriedade acreditando mesmo nisso. Ela precisa de uma assessora que fale: 'Você não pode gravar essas coisas e desliga esse celular'."