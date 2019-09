Pantera negra é resgatada após percorrer telhados no norte da França

Pantera negra parecia à vontade circulando pelos telhados das casas no norte da França. Foto: HO / Sapeurs-pompiers du Nord / AFP

Uma pantera negra foi vista percorrendo telhados residenciais no norte da França esta semana. O animal foi resgatado por bombeiros e um veterinário, que foram acionados por moradores na noite de quarta-feira, 18.

Os habitantes de um bairro perto de Lille relataram ter visto um gato grande "passeando em calhas residenciais".

Fotos tiradas após a chegada do corpo de bombeiros mostram a pantera à vontade, se equilibrando nas bordas da construção e andando em frente a uma janela fechada.

Segundo a BBC, o animal desceu as escadas do prédio e entrou em uma casa pertencente a uma família cuja filha de 15 anos estava em casa - e fugiu ao ver a pantera entrar no quarto. Os bombeiros aproveitaram o momento para capturar o felino, que foi sedado e colocado em uma gaiola, sem ser agressivo.

Pantera negra foi sedada, colocado numa gaiola e entregue a autoridades de vida selvagem. Foto: Cristina Devulder / Ligue Protecteur des Animaux du Nord of France / AFP

Especialistas em vida selvagem acreditam que a pantera tenha entre cinco e seis meses de idade. Ela estava sendo mantida como animal de estimação de forma ilegal, apesar de parecer domesticada, ter as garras cortadas e estar em boas condições de saúde. As autoridades francesas procuram pelo proprietário do animal.

Após sua captura, a pantera foi entregue a autoridades governamentais de vida selvagem, que por sua vez a entregaram à Liga de Proteção Animal para passar a noite. Desde então, foi transferida para um destino ainda não anunciado.

Com informações da AP