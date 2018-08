Panda-gigante dá à luz gêmeos e cuida de ambos sem perceber

Pandas costumam dar atenção para apenas um filhote, por mais que seja corriqueiro nascer dois ou mais. Foto: EFE / Zoo Parc de Beauval

Os pandas-gigantes costumam cuidar de um só filhote e abandonar os outros ao darem cria na natureza. No entanto, veterinários de um zoológico arrumaram um jeito de fazer com que a fêmea Lee Lee cuidasse dos seus gêmeos sem que ela notasse. As imagens foram veiculadas num vídeo da BBC Earth, com narração do naturalista britânico David Attenborough.

Os pequenos, com menos de um mês de vida, ficam em uma incubadora recebendo cuidados especiais e são levados à mãe dez vezes por dia separadamente, para que eles nunca fiquem juntos com ela num mesmo momento. Assim, a mamífera mantém o instinto materno para ambos sem perceber.

Para a técnica dar certo, os cuidadores distraem a ursa com uma bacia de água e retiram o filhote de seus braços. Em seguida, entregam o outro num curto intervalo de tempo para que ela não sinta falta da cria.

De acordo com a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas (IUCN, em inglês), existem cerca de 2.060 pandas-gigantes no mundo, e a espécie sofre um risco elevado de extinção na natureza num futuro próximo.