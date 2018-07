Pais separados se reúnem todos os anos para foto em família

Bruce fica muito feliz quando seus pais se encontram Foto: https://www.instagram.com/mayfliephotography/

Victoria Baldwin e Adam Dyson foram casados por três anos e se separaram em 2015. Pelo menos uma vez por ano, eles se encontram para tirar uma foto de família. O motivo? O filho do casal, Bruce, de quatro anos.

A mãe vive no Alasca e o pai na Carolina do Sul. Uma vez por ano eles vão ao encontro um do outro para o retrato familiar. Em entrevista à People, Victoria explica que se inspirou na sua infância para criar a tradição. Como seus pais também eram separados, ela não tem fotos com os dois juntos.

"Eu pensei que era importante para o Bruce ver as fotos dele com os pais", opina Victoria. Todas as quatro fotos dos três ficam no quarto do menino.

"Bruce fica muito mais feliz agora que eu e Adam nos damos bem. Já faz quase três anos, então temos praticado bastante", disse à revista. Ela afirma que o menino adora estar com os dois ao mesmo tempo, porque pode falar sobre sua vida para o pai e para a mãe.

Victoria ainda opina que a criança não deve sofrer as consequências do divórcio, já que a separação é uma escolha dos pais.