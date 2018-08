Pais são cobrados em R$ 492 mil por escultura quebrada pelo filho

Escultura demorou dois anos para ser produzida (imagem ilustrativa) Foto: Pixabay/@josemdelaa

Um casal do Kansas, nos Estados Unidos, contraiu uma dívida de US$ 132 mil (cerca de R$ 492 mil) após seu filho de cinco anos quebrar uma escultura exposta em um centro comunitário da cidade de Overland Park.

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança do Tomahawk Ridge Community Center. Sarah Goodman, mãe do menino, não aparece na cena, mas nega que tenha sido negligente com relação ao comportamento do garoto e falou que estava cumprimentando um casal de noivos no momento.

Ela e o marido receberam um aviso da companhia de seguros da prefeitura afirmando que eles deveriam pagar pela escultura. “Vocês são responsáveis pela supervisão de uma criança e seu erro pode ser considerado como negligência”, dizia o comunicado.

“Eu fiquei surpresa e até ofendida de ser chamada de negligente. Eles trataram a situação como se fosse um crime”, disse Sarah Goodman, mãe do garoto, ao ABC News.

“Ninguém espera ter que se preocupar com esculturas de US$ 132 mil caindo sobre seus filhos em um lugar para o qual eles foram convidados. Ele não quebrou de propósito, a escultura caiu nele. Não era nem um pouco seguro”, acusa a mulher.

O artista responsável pela obra levou dois anos para concluí-la. Ele analisou a escultura pessoalmente e disse que ela está “além da sua capacidade e vontade de reparação”.