Pais estão colocando nome de personagens da Marvel em seus filhos

Levantamento feito por site mostrou que vários bebês norte-americanos nascidos em 2017 levaram nomes de personagens da Marvel Foto: Marvel Studios/Divulgação

A secretaria de administração da segurança social dos Estados Unidos divulgou recentemente um levantamento dos mil nomes mais comuns dados a bebês que nasceram no país em 2017 e o site Mashable fez um levantamento pesquisando quantos recém-nascidos tiveram seus nomes em homenagem aos personagens da Marvel.

No levantamento, foi constatado que 96 bebês (91 meninos e 5 meninas) levaram o nome de Loki, irmão de Thor e vilão no primeiro Vingadores. Drax, um dos membros dos Guardiões da Galáxia, também apareceu na lista com 11 meninos levando o nome do personagem.

Em algumas escolhas mais estranhas, 50 bebês foram nomeados Marvel, o nome da companhia de quadrinhos que criou os personagens, e outros seis meninos levaram o nome de Hawkeye, personagem encarnado por Jeremy Renner no universo cinematográfico da Marvel.

Veja a lista para descobrir outros bebês que levaram nomes de personagens da Marvel.