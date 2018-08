Pai publica vídeo dando laxante para os filhos e os grava chorando no banheiro

Cordero James Brady com sua família. Foto: Instagram / @cj_socool

O rapper Cordero James Brady teve seu canal CJ So Cool suspenso do YouTube por postar uma gravação na qual ele dá sorvete com laxante para os seus quatro filhos. Durante a brincadeira infeliz, o pai expõe os pequenos chorando com dor de estômago no vaso sanitário, enquanto ele ri da situação. A plataforma excluiu a postagem após a polêmica.

De acordo com o site Babe, as crianças tentavam fechar a porta do banheiro enquanto Brady gravava o constrangimento. "Meu estômago dói", gritou uma delas. "Oh meu Deus, o estômago desse menino está quebrado", brincou o youtuber .

CJ é conhecido por exibir vídeos animados com a família, revelando uma vida de luxo e ostentação nos Estados Unidos. Em 2017, por exemplo, ele publicou um vídeo no qual mostra para a esposa e as crianças a mansão que comprou. Em outra postagem, o músico leva os filhos para o primeiro dia de aula com um carro tunado de alto padrão.

O clima de descontração e ousadia, no entanto, vai muito além de uma mera diversão. Com mais de um bilhão de acessos e 5,7 milhões de inscritos, o canal de CJ é monetizado, o que significa que ele ganha dinheiro com curtidas e visualizações.

Veja abaixo os maiores absurdos que youtubers já fizeram em troca de likes.