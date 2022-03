Pai no Vietnã transforma micro-ônibus em tanque de madeira para o filho

O carpinteiro Van Dao investiu 11 mil dólares na conversão do veículo de madeira, inspirado no modelo francês EBR105 com uma réplica de canhão de 2,8 metros Foto: Nhac NGUYEN / AFP

BAC NINH, VIETNÃ - Um homem vietnamita dedicou centenas de horas e milhares de dólares para transformar um velho micro-ônibus em um tanque de madeira para seu filho, um passatempo incomum para um país que viveu uma prolongada guerra.

A cada fim de semana, Truong Van Dao, tira da garagem o antigo micro-ônibus de 16 lugares para percorrer seu bairro na província de Bac Ninh, a leste da capital Hanói, com seu filho de três anos sentado, orgulhosamente, no topo do tanque.

Van Dao investiu 11 mil dólares na conversão do veículo de madeira, inspirado no modelo francês EBR105 com uma réplica de canhão de 2,8 metros.

"Meu filho e eu nos divertimos passeando no tanque, que não tem nada a ver com armas, ou guerra", disse à AFP.

"Eu não o vejo como um veículo normal. Eu renovei o veículo como um tanque para deixá-lo mais interessante", acrescentou o carpinteiro de 31 anos.

Dao e dois colegas demoraram três meses para transformar o veículo. Preservaram o motor principal e o piso do micro-ônibus, mas mudaram o interior para dar espaço às engrenagens.

Mesmo que a cobertura de madeira não tenha sido complicada para o carpinteiro, ele teve dificuldades para fazer as oito rodas se moverem simultaneamente. "A parte mais difícil foi fazer as quatro rodas subordinadas se moverem", comentou.

Por isso, a velocidade máxima que o veículo pode alcançar é de 25 quilômetros por hora.

Os tanques no Vietnã estão associados ao momento histórico em que os comunistas invadiram a entrada do Palácio da Independência de Saigon, em 1975, o que pôs fim a um período sangrento de conflitos com França, Estados Unidos e China.