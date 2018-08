Pai invade palco durante apresentação e dança balé junto com a filha

Homem não queria que a pequena tivesse que abrir mão de sua grande apresentação Foto: Pixabay/@indy0333

Um advogado roubou a cena numa apresentação infantil de balé em Hamilton, em Bermuda, ao subir no palco e dançar com a filha de dois anos que estava assustada e não conseguia parar de chorar.

Marc Daniels contou que estava na coxia do teatro do Hamilton City Hall & Arts Centre no dia 29 de maio porque Bella não conseguia se acalmar. Como ela começou a chorar muito quando entrou no palco, ele resolveu tomar uma atitude.

"Apesar de estar histérica, eu posso afirmar que ela queria ficar no palco e eu não gostaria de desencorajá-la antes da grande apresentação ao fazê-la ser a única a deixar o palco", falou Marc ao Daily Mail.

Foi então que ele foi até a filha para confortá-la e perguntar se ela queria que ele dançasse ao seu lado. É importante notar que o homem carregava outra filha pequena no colo.

"Perguntei se ela queria dançar com o papai e ela concordou, então entrei na apresentação. Eu tinha praticado muito com ela em casa, então a coreografia não me era estranha", disse.

Por meio de um vídeo gravado por um dos presentes é possível ver que a plateia se divertiu com os passos de Marc, que recebeu muitos aplausos ao fim da apresentação.

O advogado falou que seus colegas de trabalho não deixam de comentar o caso: "Até mesmo na corte, um dos magistrados fez um comentário sobre meus passos que fez todo mundo gargalhar".

Confira: