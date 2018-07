Pai imita selfies da filha em redes sociais e vira sucesso

'Meu pai me constrange nas redes sociais', escreveu Cassie na legenda da publicação Foto: Facebook/Reprodução

A jovem Cassie Martin compartilhou imagens em que seu pai imita as selfies que ela faz nas redes sociais e por isso virou assunto na internet. O post no Facebook da primeira imitação de Chris Martin já tem quase 16 mil compartilhamenhtos.

O tom irônico das poses do pai parodiando a família dão a tônica das fotos. A repercussão foi tão grande que a menina britânica comentou que o assunto vem repercutindo na mídia do Reino Unido. Veja abaixo:

THIS IS MY FATHER #wtf pic.twitter.com/hpROzrdHDR