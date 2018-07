Pai guarda gravata feita pelo filho por 11 anos e usa na formatura dele

Dylan tinha sete anos quando fez a gravata para o pai Foto: Twitter/ @themindofd

Quando Dylan Olivo, de Austin, no Texas, tinha sete anos e estava no primeiro ano do ensino fundamental, ele fez uma gravata para seu pai, com desenhos relacionados a Pokémon. A peça tinha um Pikachu e uma pokebola.

Seu pai, Roberto, guardou o presente durante 11 anos e usou em um momento especial: a formatura de Dylan.

Em entrevista ao BuzzFeed News, o estudante disse que gostava muito do desenho e decidiu fazer desse o tema do presente. Assim, na última quinta-feira, 1º, o pai tirou a gravata da gaveta e usou no momento em que seu filho concluía o ensino médio.

"Ele usou a gravata para mostrar que ainda tinha e para refletir que eu sou oficial um graduado no ensino médio, não mais a criança que fez a gravata", explicou ao BuzzFeed News.