Pai filma policial confiscando flores que suas filhas tinham colhido para o Dia das Mães

Filhas queriam pegar flores para dar de presente para a mãe, mas policial não deixou. Foto: Pixabay

Um pai ficou muito irritado e disse que o Dia das Mães foi totalmente arruinado após ter sido abordado por uma policial. O caso aconteceu na Inglaterra - lá, a data foi comemorada no último domingo, 26.

O inglês David Taylor estava levando as filhas Rosemary, de dez anos, e Emily, de cinco, para visitar a mãe delas em Mansfield, Nottinghamshite, e, no meio da estrada, as crianças viram alguns narcisos [tipo de flor comum na região]. Elas então perguntaram ao pai se poderiam pegar algumas flores para a mãe e para a avó. O pai autorizou, mas pediu apenas para que elas não pegassem muitas.

Porém, quando as meninas estavam voltando para o carro, elas e o pai foram parados por uma policial, que disse que eles haviam cometido um crime por pegar flores daquele local. Então o homem decidiu filmar a atuação da policial e comentar sua indignação.

No vídeo, Taylor diz: "Nós estávamos colhendo flores para o Dia das Mães, sem incomodar ninguém. É uma terra pública, mas essa policial decidiu tirar as flores das minhas crianças", disse. A policial disse que o homem cometeu um crime, e ele respondeu: "Eu cometi mesmo? Pegar flores de uma área pública? Elas não estão em perigo, elas não são raras. Eu acho você nojenta por pegar flores de crianças. Você não tem nada melhor para fazer do que incomodar as meninas?", disse o pai.

"Ela me deu uma advertência, o que eu entendo, mas as flores já haviam sido colhidas, então eu não vejo por que ela tinha que tirá-las das meninas. Eu preferia ter pago uma multa para que as crianças pudessem continuar com as flores para a mãe e a avó. As meninas foram criminzalizadas por fazerem algo que todo mundo faz", completou. "Eu apenas acho um pouco de perda de tempo da polícia considerando todos os outros crimes que acontecem na região", finalizou.

Em comunicado enviado ao DailyMail, a Polícia de Nottinghamshire confirmou que a agente confiscou as flores. "Uma oficial viu uma família pegando as flores de uma área de preservação perto do Parque Berryhill, em Mansfiel. A oficial deu uma advertência para a família sobre pegar flores, e o problema não foi levado adiante. As 27 flores que foram pegas foram levadas a uma casa próxima do local, então elas não foram para o lixo", disse o comunicado.

Assista ao vídeo completo abaixo, publicado pelo DailyMail.