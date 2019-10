Pai e mãe prestam homenagem a filho LGBT em festa de aniversário

Familiares fazem homenagem a filho homossexual em aniversário. Foto: Instagram/@perollalee

Os pais de Ryan aproveitaram o aniversário dele para fazer uma homenagem ao filho que é LGBT+.

Com direito a bolo e bexigas nas cores do arco-íris, símbolos do movimento, Érica, a mãe do rapaz, e Rogério, o padrasto, também decidiram fazer camisetas com estampas específicas: ‘mãe de viado’, ‘viado’ e ‘pai de viado’.

A foto do parabéns foi registrada e rapidamente compartilhada nas redes sociais. Os internautas escreveram mensagens de apoio aos pais de Ryan.

“Família maravilhosa”, “Que gesto lindo” e “Que amor” foram os principais comentários.

A imagem também foi compartilhada pela jornalista Maíra Azevedo, colaboradora do Encontro com Fátima Bernardes, no Instagram. Ela aproveitou a oportunidade para falar sobre a importância de ressignificar o termo ‘viado’.

“É importante e é fundamental que pessoas LGBTQI+ possam ter apoio, carinho e afeto de suas famílias! Que termos usados de forma pejorativa possam ser ressignificados para apenas expressar que toda forma de amor vale a pena”, afirmou.

Na semana passada, em São Caetano do Sul, na grande São Paulo, Richard Alcântara, que é trans, também foi homenageado pela família. Ele costuma andar sem camiseta e cobrindo os mamilos, pois ainda não fez a cirurgia de retirada dos seios. Os outros homens da família decidiram imitá-lo para mostrar que todos são iguais a ele, independentemente de terem nascido ou não com o sexo biológico masculino.