Pai de trigêmeos inventa solução criativa para filhos não brigarem no carro

Pai criou divisórias para filhos não brigarem mais no carro. Foto: Reprodução/Facebook

Se criar um filho já pode ser bastante estressante, imagina três da mesma idade? Esse é o caso de Jack White, de Ohio, Estados Unidos, pai de trigêmeos.

Cansado de ter que lidar com as brigas por salgadinhos entre os três filhos enquanto dirigia, ele criou uma solução: colocou placas de papelão e espuma entre as cadeirinhas dos filhos. Assim, Xavier, Jude e Stella não conseguem tocar uns nos outros e as brigas diminuem.

"Essa foi uma solução natural para manter a paz”, disse o pai ao programa Today Show, da NBC. "Os caras no drive-thru disseram que ficou genial", disse Jack no Facebook junto a uma foto da invenção.

Será que a moda pega?