Pai compartilha foto emocionante de sua filha que luta contra o câncer

Jessica, de 4 anos, luta contra um neuroblastoma em estágio 4 há um ano. Foto: Reprodução/Facebook

O inglês Andy Whelan compartilhou uma foto emocionante e triste em seu Facebook: uma imagem que representa um momento de sofrimento de sua filha de 4 anos, que luta contra um câncer em estágio avançado.

"Essa foi a foto mais difícil que já fiz na minha vida. Alguns dias atrás, disseram que ela tinha apenas mais algumas semanas de vida. Isso foi tirado em um momento em que nós, pais, não podíamos dar qualquer conforto. Nesse momento, ela tentava nos afastar para sofrer sua dor na solidão", escreveu o pai.

A imagem, publicada no dia 29 de outubro, já foi compartilhada mais de 14 mil vezes e já tem mais de 8 mil comentários.

A menina se chama Jessica e luta contra um neuroblastoma em estágio 4 há mais de um ano. Recentemente, seu tratamento foi interrompido para que ela pudesse aproveitar suas últimas semanas de vida da melhor forma possível.

Os pais de Jessica criaram uma página no Facebook onde documentam a luta da filha. "Se essa fotografia fizer as pessoas pensarem duas vezes sobre o câncer infantil, talvez eu tenha conseguido alcançar o que queria. Pesquisas precisam ser feitas. A cura precisa ser encontrada. Vemos isso todos os dias e noites", escreveu o pai na legenda.

Segundo o jornal Daily Mail, Harry Styles, da banda One Direction, entrou em contato com uma rádio local para ajudar na campanha. Ele deve se encontrar com Andy nos próximos dias.