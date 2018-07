Página no Facebook brinca com 'galãs' que não são tão bonitos assim

. Foto: Reprodução/ Facebook

Sabe quando você vê uma homem e surge a dúvida: por que as pessoas acham ele bonito? A página do Facebook 'galãs feios' faz piadas com fotos de homens que são considerados lindos, mas, para eles, não são nada demais.

A página brinca que alguns homens considerados 'galãs' só tem esse status por causa de sua ótima autoestima e que usam o 'kit galã', isto é, barba e coque no cabelo.

Nem mesmo Justin Bieber, amado pelas adolescentes, escapou das piadas.

A página também questiona porque pessoas parecidas não entram na mesma categoria: um é chamado de 'galã' e o outro não.

The Rock, considerado pela revista 'People' como o homem mais sexy do mundo, também foi alvo de brincadeiras do perfil 'Galãs Feios'.