Padre usa avião para distribuir 380 litros de água benta nos EUA

Avião que foi usado para distribuir água benta Foto: Divulgação/ Diocese de Lafayette

Um padre do estado norte-americano da Louisiana usou um pequeno avião para espalhar quase 380 litros de água benta em toda a comunidade de Cow Island, 45 quilômetros a sudoeste da cidade de Lafayette. De acordo com o jornal Independent, a ideia foi do missionário Eryn Detraz, que vive atualmente em Ohio.

A proposta foi aceita pelo padre Matthew Barzare, que abençoou a água antes de carregá-la no pequeno avião, geralmente usado para espalhar fertilizantes ou pesticidas nas lavouras.

De acordo com Barzare, o objetivo da ação foi para "enviar a bênção para uma área mais ampla". O religioso ainda revelou que instruiu o piloto da aeronave a jogar água benta em igrejas, escolas, supermercados e pontos de encontro da comunidade.

Ainda nos Estados Unidos, só que no Colorado, um homem vestido de Papai Noel assaltou um banco dois dias antes do Natal e depois espalhou parte do saque para os transeuntes da cidade. Segundo as testemunhas, em entrevista à emissora Kktv, o homem gritava "feliz Natal" no momento da distribuição. O ladrão foi preso pouco depois em uma lanchonete. Alguns moradores devolveram o dinheiro ao banco, mas milhares de dólares permaneceram nos bolsos daqueles que receberam o "presente".