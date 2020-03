Padre Reginaldo Manzotti coloca fotos do fiéis em missa vazia

O padre Reginaldo Manzotti colocou fotos de fiéis no banco do Santuário em que realiza missas Foto: Henrique Custódio

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o isolamento das pessoas em casa também significa não comparecer às missas realizadas em igrejas. Mas o padre Reginaldo Manzotti encontrou um jeito de fazer com que os fiéis ainda se sintam representados no local.

A ideia veio após o anúncio de que, a partir desta sexta-feira, 20, está proibida a presença de pessoas nas igrejas de Curitiba. O padre, então, pediu para que os fiéis enviassem fotos, que seriam impressas e colocadas nos bancos do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas para que eles ainda se sentissem parte da celebração.

A atitude foi inspirada no padre Giuseppe Corbari, que fez a mesma coisa na Itália quando os fiéis não puderam mais comparecer às missas. Em uma publicação no Facebook da Diocese de Búfalo, que engloba a igreja do padre, a ideia era que ele “se lembrasse” dos fiéis.

Desde o anúncio, Reginaldo Manzotti já recebeu mais de dez mil fotos, e ele transmitirá as missas no seu canal no YouTube. Os interessados podem enviar uma foto para o e-mail minhafoto@evangelizarepreciso. com.br .

