Padre polonês pede desculpas pela queima de livros de Harry Potter. Foto: Felipe Rau/Estadão

Um padre polonês que liderou uma queima de livros, que incluíam títulos de Harry Potter e outros itens considerados por ele ‘malígnos’, pediu desculpas.

Rafal Jarosiewicz colocou fogo em alguns objetos e publicou a ação no domingo, 31, na página do Facebook de SMS z Nieba (na tradução para o português, SMS do Céu), uma fundação que usa meios não convencionais para realizar trabalhos religiosos em toda a Polônia.

Nas fotos, as chamas consumiam uma máscara de madeira africana, uma pequena figura budista, figuras de elefantes, livros sobre personalidade e magia e romances infantis da série Harry Potter, de J. K. Rowling.

Ele e outros padres fizeram críticas generalizadas sobre os itens. Os sacerdotes disseram que encorajaram os paroquianos a trazer coisas que os perturbaram para ‘acabar com más influências’. Alguns fiéis e padres acreditam que os livros de Harry Potter promovem a feitiçaria.

Jarosiewicz foi multado pelos guardas da cidade de Gdanks. Um grupo anti-poluição também contatou os promotores sobre a queima ilegal de lixo em um incêndio.

Nesta quarta-feira, 3, o padre veio a público pedir desculpas através das redes sociais. Ele chamou a queima de “infeliz” e disse que “não pretendia condenar autores específicos, religiões ou grupos sociais”. "Se alguém agir assim, eu gostaria de pedir desculpas", escreveu Jarosiewicz. Ele garante que removeu as fotos do incêndio "para que não gere mais emoções”.