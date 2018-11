Pacote de batata chips de 26 anos é vendido por mais de R$ 200

Validade do produto data de 7 de novembro de 1992. Foto: eBay/Reprodução

Um pacote de batata chips de 26 anos está sendo vendido no site americano eBay por 49 libras, aproximadamente R$ 230. Até esta quinta-feira, 15, o produto valia 16 libras, segundo o site Metro UK.

A iguaria, sabor queijo e cebola, foi encontrada atrás de um armário de cozinha e tem validade datada de 7 de novembro de 1992.

"Nós o encontramos atrás de uns itens de cozinha enquanto fazíamos uma reforma [no local]", disse Damian Connop, que se considera um arqueólogo de alimentos antigos.

"Elas parecem limpas considerando a idade. Não encontrei qualquer informação sobre elas, apenas que devem ser dos anos 1980 e 1990", afirmou Connop.

No site, as condições do pacote são descritas como "Novo: nova marca, sem uso, fechado e sem danos". O vendedor alerta, porém, que o produto é para colecionar, não para consumo.

Ainda segundo a descrição, os rendimentos do item irão para a One25, uma instituição de caridade de Bristol, no Reino Unido, "que ajuda mulheres a saírem do trabalho sexual nas ruas, a se libertarem do vício e de outras questões que controlam suas vidas"