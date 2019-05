Paçoquita lança sabores de pamonha, morango, tutti-frutti, maracujá e maçã verde

Paçoquita Pirô foram da embalagem. Foto: Divulgação

Os fãs da tradicional paçoca de amendoim terão uma surpresa ao irem às compras. A Paçoquita resolveu variar os sabores do produto e lançou um pote com gosto de pamonha e a linha Pirô, que contém quatro novos aromas: morango, tutti-frutti, maracujá e maçã verde.

As duas edições, feitas com ingredientes artificiais, são limitadas e estarão disponíveis no mercado até julho deste ano. O preço sugerido do pote de pamonha é R$14,79 (300 gramas, 20 unidades) e o Pirô é R$ 12,90 (150 gramas, 10 unidades).

A ideia gerou comentários nas redes sociais. "O jovem de paladar infantil conseguiu acabar até com a paçoca", escreveu um usuário do Twitter. "A de maracujá deve ser uma delícia, a de pamonha deve ser uma tentativa de fazer uma de milho que deu errado", afirmou outro.

Leia outras reações:

agora o goiano foi longe demais paçoca de pamonha pic.twitter.com/X4XEVRdPwK — cabruske in shallow now (@cabruske) 21 de maio de 2019

O jovem de paladar infantil conseguiu acabar até com a paçoca pic.twitter.com/bdjs19RF6Z — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) 22 de maio de 2019

paçoca eh uma das melhores comida br já inventadas pamonha tbm mas nao tinha nada q misturar as duas pelo amo de deus — fer (@fergessle) 22 de maio de 2019