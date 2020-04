Ovelhas ‘visitam’ restaurante McDonald's fechado durante pandemia

Um rebanho de ovelhas foi registrado parado na porta de um restaurante fast food Foto: Andrew Thomas / Arquivo Pessoal

Com a necessidade de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, diversos estabelecimentos comerciais acabaram fechando suas portas. Mas um restaurante da rede de fast food McDonald's recebeu, mesmo fechado, uma visita de um rebanho de ovelhas.

A cena inusitada foi registrada por Andrew Thomas, que vive em Ebbw Vale, um vilarejo no sul do País de Gales. A foto foi publicada no dia 18 de abril, e Thomas brincou na publicação: “até as ovelhas em Ebbw Vale estão pegando os pedidos por drive-thru no McDonald’s”.

Em entrevista ao E+, Andrew explicou que estava saindo de um mercado que fica próximo ao restaurante quando viu a cena. Ele estava fazendo compras para a mãe e uma vizinha idosa, ambas em isolamento, para que elas não precisassem sair de casa.

A ideia da publicação foi fazer uma piada para as pessoas que “estão comentando nas redes sociais que estão com saudades de comer fast food”, adicionou Andrew.

Ele comentou que é comum ver ovelhas andando pelas ruas do vilarejo onde mora, mas não no centro dele, onde fica o restaurante: “As ruas estão tão quietas que elas [as ovelhas] estão indo mais para dentro do vilarejo”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais