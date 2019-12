Outback propõe um 'faça você mesmo' com novidades do cardápio

Outback lança dois novos pratos no menu Mates Club, disponível por tempo limitado. Foto: Outback/Divulgação

Para incentivar o compartilhamento característico das festas de fim de ano e apostar da linha do 'faça você mesmo', o Outback lançou dois novos pratos esta semana à base de brisket na brasa (corte de peito bovino) e cupim grelhado.

As carnes vêm em tábuas e fazem parte do menu Mates Club, que ficará disponível por tempo limitado em todas as unidades do Brasil.

Os itens principais são acompanhados por molhos e complementos para que, na hora, a pessoa monte a combinação a seu gosto. O brisket é um corte com pouca gordura entremeada na carne, diferente do cupim, que tem maior quantidade.

Uma das novidades é o Mates N' Steaks, uma tábua que traz costeletas de porco ao molho barbecue, brisket braseado e cortes de cupim grelhado cobertos com molho à base de mostarda.

Pelo preço de R$ 74,90, o prato é servido com pétalas da tradicional cebola empanada, batatas, mac n' cheese com bacon, picles de cebola roxa e molhos de pimenta.

A segunda opção é o Mates N' Burgers, que por R$ 67,90 oferece costela de porco desfiada e os cortes de brisket e cupim com molho à base de mostarda.

Para fazer o hambúrguer, há seis minipães do tipo brioche, creme de cheddar, pétalas da cebola empanada, picles de cebola roxa, salada de repolho, fritas e molhos de pimenta. Os dois novos pratos são servidos todos os dias da semana a partir das 17h.