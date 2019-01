Outback lança três opções de lanches vegetarianos em todo o Brasil

Veggie Blue Cheese Burger (R$ 43) é uma das novas opções vegetarianas do Outback. Foto: Outback/Divulgação

Os clientes pediram e o Outback atendeu: opções vegetarianas já estão disponíveis no cardápio dos restaurantes em todo o Brasil.

Uma das versões veggies, lançadas na última segunda-feria, 28, é um aperitivo chamado Jack Nachos, vendido por R$ 42.

Ele é composto por tortillas de milho servidas com feijões pretos, tomate, repolho roxo, carne vegetariana (jaca desfiada com tempero da casa) e molho cheese ranch.

Jack Nachos (R$ 42), do Outback, é composto por tortillas de milho e carne de jaca. Foto: Outback/Divulgação

O hambúrguer é o Veggie Blue Cheese Burger, de R$ 43 (primeira foto). Trata-se de um burger de brócolis, couve-flor e queijo gorgonzola, coberto por um mix de queijos derretidos.

Esse lanche é servido em um pão de brioche com molhos de gorgonzola e barbecue ranch, alface, tomate, picles de pepino e acompanha batats fritas.

A terceira opção vegetarina do Outback é o Veggie Bites, que também custa R$ 42. O prato vem com dez almôndegas vegetarianas de berinjela defumada e temperadas com o famoso bold flavour Outback, servidas com barbecue ranch.

Segundo o restaurante australiano, os lançamentos veggies são "para oferecer uma experiência ainda mais saborosa aos seus clientes".

No Facebook, o Outback Brasil publicou a prévia de dois pratos. Nos comentários, os internautas pedem agora por versões veganas, ou seja, sem qualquer tipo de produto de origem animal.