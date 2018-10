Outback lança hambúrguer de brownie com marshmallows; confira

Chokkie Thunder Burger do Outback. Foto: Outback / Divulgação

A rede de restaurantes Outback anunciou uma novidade inusitada no seu cardápio de sobremesas: o Chokkie Thunder Burger, um hambúrguer doce carregado de chocolate.

O prato traz um brownie parecido com o da sobremesa Chocolate Thunder From Down Under, empanado e assado, acompanhado por morangos, creme de avelã e marshmallows gratinados. Tudo, é claro, no pão australiano conhecido da rede.

A sobremesa é finalizada com calda de chocolate na própria mesa em que foi pedida. Quem quiser saborear a delícia precisará desembolsar R$ 32,00.

A rede ainda lançou o Ribs Double Decker (R$ 44,00), com hambúrguer de 200g, costela de porco desfiada, queijo emmenthal e molho Killer no pão brioche, e o Triple Cheese Jalapeño (R$ 44,00), com 220g de hambúrguer recheado com queijo mussarela, mix de queijos e pimenta jalapeño, com molho cream cheddar e alface americano no pão brioche.

Novos hambúrgueres lançados pelo Outback em 30 de outubro. Foto: Outback / Divulgação

