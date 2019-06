Outback lança fondues salgado e doce em todo o Brasil

Fondue salgado do Outback, com mix de queijos e molho ranch. Foto: Danilo Quadros/Divulgação Outback

O inverno começa só no dia 21 de junho, mas o Outback já se antecipou e preparou duas versões de fondue para a estação. A novidade passa a fazer parte do cardápio da rede nesta segunda-feira, 3, e fica disponível por tempo limitado em todas as unidades do Brasil.

É a primeira vez que o restaurante de inspiração australiana coloca à disposição dos clientes esse prato de origem suíça.

São duas versões: uma salgada (R$ 75), que conta com um mix de queijos e molho ranch, e uma doce (R$ 60), servida com a calda de chocolate original da sobremesa Chocolate Thunder From Down Under. Quem quiser provar os dois sabores, o preço é R$ 120.

No lugar da panela, o restaurante optou pelo famoso pão australiano, que desta vez ganha um formato de bowl. Todos os acompanhamentos vêm em um bumerangue de madeira.

O fondue doce do Outback vem com a calda de chocolate original do Chocolate Thunder From Down Under. Foto: Danilo Quadros/Divulgação Outback

Para comer com os queijos, são servidos filé mignon em tiras, cubos de frango grelhados, camarões empanados, batatas fritas e cubos da costela empanados com os temperos da cebola Bloomin' Onion.

Já o chocolate pode ser consumido com brownies de chocolate e de doce de leite em cubos, morangos, bananas e marshmallows tostados.