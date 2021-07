Osesp apresentará trilhas sonoras de filmes e games em três concertos na Sala São Paulo; confira

Sala São Paulo vazia para o primeiro concerto da Osesp pós-coronavírus. Foto: Werther Santana/Estadão

Para quem gosta de trilhas sonoras de filmes e games, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) irá apresentar ao público, de 8 a 10 de julho, os grandes clássicos das telonas e dos consoles, com participação dos espectadores presencialmente, com distanciamento social, e online. E a música, sobretudo em tempos de pandemia de covid-19, pode ser terapêutica.

Os concertos 'Cinema' e 'Games' serão executados na Sala São Paulo e transmitidos ao vivo pelo no canal da Osesp no YouTube.

Trilhas sonoras de filmes como Psicose, E.T. e O Poderoso Chefão serão tocadas pelos músicos, que também terão a chance de apresentar as canções de games como Final Fantasy, World of Warcraft e Call of Duty.

"A linha que perpassa o repertório de Cinema e Games é a música sinfônica. O elo de passagem entre esses dois momentos do concerto é o compositor Hans Zimmer, que fez a trilha de Gladiador e escreveu também a do jogo Call of Duty. São todas composições que já foram concebidas para o formado sinfônico", explica o maestro Wagner Polistchuk, que também é gamer.

A ocupação limite para este evento na sala São Paulo é de 480 pessoas. A classificação etária é de 7 anos. As apresentações serão na quinta e sexta-feira, às 20h, e no sábado, dia 10, às 16h30. Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 100.