Os nomes de bebês mais escolhidos em 2020 foram Helena e Miguel

Helena e Miguel foram os nomes de bebês preferidos em 2020, de acordo com o BabyCenter Brasil Foto: Pixabay/Pexels

O BabyCenter Brasil finalizou o tradicional ranking de nomes de bebê, a partir de um levantamento dos nomes próprios que estão sendo mais usados atualmente, feito com base em cerca de 350 mil cadastros na plataforma digital gratuita de bebês nascidos ao longo de 2020.

Há 10 anos, Miguel é o nome de menino preferido das famílias brasileiras. Para meninas, o nome mais escolhido em 2018, 2019 e 2020 foi Helena.

A plataforma BabyCenter inclui dados do próprio site, do aplicativo grátis Minha Gravidez e Meu Bebê Hoje, que acompanham a gravidez e o desenvolvimento do bebê até um ano.

O ranking 2020 foi elaborado a partir do cadastro de 350 mil bebês nascidos em 2020 na plataforma. No Brasil, nascem cerca de três milhões de bebês por ano.

Totais de Nascimentos em 2020:

Meninos: 170.112

Meninas: 176.637

Total: 346.749

Nomes que mais subiram:

Meninos: Ravi, José, Matteo, Otto, Josué, Oliver, Theodoro, Levi e Gael

Novos no top 100: Rael, Dante, Thales, José Miguel, Estevão e Ruan

Meninas: Maria Liz, Aurora, Ayla, Ana, Luna, Louise e Melina

Novos no top 100: Hadassa, Jade, Fernanda

Nomes que mais caíram:

Meninos: Ícaro, Enzo, Luiz Felipe, Valentim, Enzo Gabriel, Arthur Miguel, Rodrigo e Martin

Saíram do top 100: Davi Luiz, Vitor Hugo, Lucas Gabriel, Bruno, Pedro Miguel, Hugo

Meninas: Pérola, Ana Júlia, Ana Clara, Ana Luísa, Maria Valentina, Isabelly, Ana Lívia, Gabrielly

Saíram do top 100: Amanda, Isabel e Ana Sophia

Tendências da moda em nomes de bebê em 2020

Império Disney

Lá pelos idos de 2012 apareceu certa princesinha Sofia da Disney que arrebatou o coração de milhões de pais e mães pelo mundo, ajudando a tornar o nome um dos campeões de vários cantos do planeta. Desde então, esse poder Disney de influenciar e estar em sintonia com as escolhas de nomes só vem crescendo. Helena, por exemplo, é o nome mais dado do ano para meninas no Brasil e é também personagem principal da série Elena de Avalor, da Disney (assim como Matteo). Matteo também é personagem da telenovela argentina Sou Luna, da Disney, que contribuiu para a explosão de nascimentos de brasileirinhas chamadas Luna. Aurora e Bella, cada vez mais populares no Brasil, são nomes de protagonistas dos clássicos filmes de princesa. E o BabyCenter vem observando registros de meninas chamadas Moana e até Nala.

Equipe Grey's Anatomy

Vem de uma das empresas do grupo Walt Disney ainda a série Grey's Anatomy, responsável pela subida dos nomes Derick e Izzie entre os nomes da moda no Brasil. Já o sobrenome do personagem Alex Karev vem sendo usado até como segundo nome para meninos.

Influenciadores digitais

Do universo das telas aparece outra grande força: os influenciadores digitais. Celebridades como a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank servem de inspiração tanto com seu estilo de vida altamente documentado e comentado como pelos nomes que dão aos filhos. Bless, nome de um filhos de Giovanna com o ator Bruno Gagliasso, já aparece com alguns registros nas listas do BabyCenter, e Zyan, nome do caçulinha do casal, deve avançar ao longo do próximo ano. Ravi, um dos maiores sucessos do ranking de 2020, foi também impulsionado pelo filho do DJ Alok com a médica Romana Novais. Rael, outra das escolhas mais comuns do ano, tem seu DNA ligado ao filho da atriz Isis Valverde. Destacam-se ainda os nomes Zoe, filha da apresentadora Sabrina Sato, e Zion, da influencer Jade Seba, cujo nome também subiu nos rankings.

Ícones negros

Se algumas celebridades encantam pelos nomes que dão aos filhos, outras são figuras tão marcantes que atraem toda a admiração pelo próprio nome que carregam. É o caso da apresentadora da Rede Globo Maju Coutinho e da cantora Iza, cujos nomes avançam na lista dos nomes de menina mais dados do Brasil. Em um momento histórico tão marcante do movimento negro mundial, não é coincidência que o nome dessas duas mulheres poderosas sirva de inspiração às famílias do País. É também o caso do nome Dandara, famoso pela figura da companheira de Zumbi dos Palmares, que agora subiu 43 posições no ranking do BabyCenter Brasil. Subiu também Malia, nome de uma das filhas do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama.

Ídolos do esporte

Grandes ídolos do esporte mundial servem igualmente para alavancar preferências de nomes em terras brasileiras. Da NBA, por exemplo, as conquistas dos jogadores Kawhi Leonard e LeBron James renderam alguns bebês homônimos aqui. O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton também inspirou nomes de bebê na lista do BabyCenter. Do vitorioso time do Flamengo de 2019, o BabyCenter detectou um aumento no nome do atacante Bruno Henrique.