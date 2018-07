Os melhores vídeos do 'Desafio do Manequim' até agora

Foto: Reprodução/Twitter

O 'Desafio do Manequim', ou originalmente #mannequinchallenge. surgiu e se multiplicou da mesma forma que muitos outros 'virais': rapidamente, surpreendentemente e sem nenhum motivo racional que explique a febre.

A ideia é simples. Um grupo de pessoas fica parado, como estátuas (ou manequins), em poses de situações do dia a dia. Alguém filma a cena, normalmente com a música Black Beatles, do rapper Rae Sremmurd, ao fundo. O desafio é manter todo mundo estático nas posições mais desafiadoras possíveis, para depois postar na internet.

Assim como o Harlem Shake, que fez a internet dançar em 2013, o novo desafio conquistou personalidades. Aqui no Brasil, Fátima Bernardes e a equipe do Santos Futebol Clube são alguns dos que entraram na brincadeira. No exterior, a equipe de futebol de Portugal (com Cristiano Ronaldo de cueca), as Destiny's Child (claro, com Beyoncé), a família Kardashian e até Hillary Clinton (ao lado de Bon Jovi) participaram do desafio.

Veja alguns dos melhores vídeos - de anônimos, esportistas, artistas, jornalistas e políticos - postados até agora:

The @cavs #MannequinChallenge with @michelleobama at The @whitehouse!! Um vídeo publicado por NBA (@nba) em Nov 10, 2016 às 5:00 PST

Um vídeo publicado por kellyrowland (@kellyrowland) em Nov 7, 2016 às 9:13 PST