Os melhores memes sobre o encerramento da Olimpíada

Os Jogos Olímpicos Rio 2016 acabaram no último domingo com uma cerimônia cheia de cor, música e talento. Depois de 17 dias intensos com provas, gafes, polêmicas, brigas e até um falso assalto, o brasileiro parece não querer mais viver sem Olimpíada - afinal, a próxima é só daqui a quatro anos.

Os tuítes abaixo demonstram nossa tristeza ao saber que vamos ficar sem os Jogos. Volta, Olimpíada!

Acabou a Olimpíada e parece que está todo mundo assim.

- Hoje vou faltar aula para assistir o vôlei nas olimpíadas - Mas as olimpíadas acabaram - O que? Acabou a Rio 2016? pic.twitter.com/mntWkpyEi7 — Imperador Moderno (@geanpaulonaue) 22 de agosto de 2016

Tanto que, às vezes, a gente até custa a acreditar que acabou mesmo.

Quando vou ver q esporte tá passando na TV mas lembro q Acabou a Rio 2016 pic.twitter.com/XrcaHj8e6S — Pony (@Senhorita_Pony) 22 de agosto de 2016

Fica até difícil acostumar novamente com a programação normal da TV.

Acabou a Rio 2016 e agora o que vai ser de mim pic.twitter.com/FFKkHcHLZ1 — Fuck U! (@_DearRobsten) 22 de agosto de 2016

E ninguém sabe direito como voltar a viver sem a Olimpíada.

Acabou a Rio 2016, me recuso pic.twitter.com/lzN9GIvkq1 — luiza (@drinkedsheeran) 22 de agosto de 2016

E mesmo tentando disfarçar, fingir que não liga, não dá para esconder a tristeza.

acabou a rio 2016 e eu tô assim vendo os gringos indo embora pic.twitter.com/uq3TOCirWC — ivana (@iguaannaa) 22 de agosto de 2016

Afinal, vai dar saudades dos gringos...

Acabou a Rio 2016, mas fica essa imagem maravilhosa sobre a nossa vingança sobre a Alemanha. pic.twitter.com/tcP9z7ViOy — Jônatas Camelo (@jonjgc) 22 de agosto de 2016

... e também das vitórias do Brasil.

A festa foi linda e eu já tô com saudades Acabou a Rio 2016 pic.twitter.com/f24YtclNP6 — Gi (@bowcamz) 22 de agosto de 2016

Qnd eu lembro que Acabou a Rio 2016 mas tem a Paralimpíada chegando aí! pic.twitter.com/vmLEnYTN9B — Sarah Cesário (@sahviolin) 22 de agosto de 2016

Mas não precisa ficar tão nostálgico...

Acabou a Rio 2016 e vai deixar saudade pic.twitter.com/RaydAszbCa — maluco da cabeça (@malucodacabeca) 22 de agosto de 2016

Seja pelos jogos, pelas gafes, pelos gringos ou pelos memes, verdade seja dita: os Jogos Olímpicos Rio 2016 vão deixar saudades.