Os candidatos a vereador mais engraçados de 2016

Ed Marte fez uma superprodução para sua campanha em BH Foto: Reprodução/Facebook

Horário eleitoral é sinônimo de chateação para muita gente. Mas, se você tiver sorte, pode se deparar com alguns candidatos… peculiares. Veja a seleção do E+ de alguns dos vídeos mais engraçados destas eleições.

Ed Marte (PSOL/Belo Horizonte - MG)

Dancinha de maiô na fonte, chuva de pétalas de rosas, pantufa de ursinho com glitter dourado… Com mais de 250 mil visualizações no Facebook, o vídeo de Ed Marte é uma superprodução. Fica difícil escolher apenas um trecho para destacar.

João do Biscoito (PMDB/Altamira - PA)

Livre estás para esolher seu candidato a vereador. João trouxe a Elsa, do Frozen, para cantar seu jingle. Seria uma tentativa de envolver as crianças na política?

Yasser Daud (PMB/Marília - SP) Assista ao vídeo e descubra tudo que Yasser quer te dar. MC Vesga (PV/Porto Alegre - RS)

"Um olho nos problemas e outro nas soluções".

Stallone de PG (PSC/Ponta Grossa - PR)

O “guerreiro dos bairros e da amizade dos Campos Gerais” promete lutar conta a violência. Além do vídeo, vale a pena conferir a página do candidato no Facebook para acompanhar pérolas como: “meu nome é 1000ton, agora quero me transformar em 20.000ton”.

Walter Branco (PTB/Campinas - SP) Inspirado no personagem Heisenberg, da série Breaking Bad, o candidato é um mestre do trocadilho: “A política está uma droga. Vamos aumentar o seu grau de pureza. Minha meta é você”.