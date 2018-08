Orquestra sinfônica russa se apresenta para crianças em São Paulo

Orquestra Sinfônica Estatal Russa Evgeny Svetlanov sob regência de Terje Mikkelsen. Foto: Imagem cedida por Press Services

Neste fim de semana, a Orquestra Sinfônica Estatal Russa Evgeny Svetlanov fará dois concertos gratuitos, um deles especialmente para crianças, no Parque do Ibirapuera. Sob regência do maestro norueguês Terje Mikkelsen, o grupo se apresenta pela temporada 2018 do Mozarteum Brasileiro.

O público infantil poderá ouvir peças com execução diferenciada no sábado, 14, às 16 horas, no auditório interno do local. A ideia é prender a atenção e despertar o interesse dos pequenos pela música clássica.

Entre as obras apresentadas, estarão Peer Gynt – Amanhecer, Dança de Anitra e No Salão do Rei da Montanha, de Edvard Grieg. Pedro e o Lobo, de Sergej Prokofiev, Abertura de Guglielmo Tell, de Gioacchino Rossini, e Abertura de Ruslan and Ludmila', do russo Michail Glinka também estão na programação.

No domingo, 15, o concerto será na área externa do auditório a partir das 11 horas. A música erudita vai tomar conta do palco com Abertura de Rienzi, de Wagner, Suite de Peer Gynt, de Edvard Grieg, Danças Polovtsianas, de Alexander Borodin e Abertura de 1812, de Tschaikowsky.

Os ingressos para as apresentações serão distribuídos na bilheteria do auditório, uma hora e meia antes do concerto. Cada pessoa pode retirar até dois bilhetes.

Serviço

Orquestra Sinfônica Estatal Russa Evgeny Svetlanov, com regência de Terje Mikkelsen

14/4 – 16h – Matinê Gratuita para Crianças - Auditório interno Ibirapuera

Av. Pedro Álvares Cabral, Portão 2, Parque Ibirapuera – (11) 3629-1000

15/4 – 11h – Concerto Gratuito ao Ar Livre - Auditório externo Ibirapuera

Av. Pedro Álvares Cabral, Portão 2, Parque Ibirapuera – (11) 3629-1000