Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta sucessos do Mundo Bita em concerto inédito Foto: Mundo Bita

Uma união entre a música de concerto e a animação. O espetáculo “Mundo Bita e Petrobras Sinfônica” trará releituras sinfônicas de diversos sucessos da animação infantil, como Fazendinha, Safari e Trem das Estações. Com regência de Felipe Prazeres, o concerto contará com a participação especial, online, de Chaps Melo, criador, cantor e compositor do Mundo Bita, que faz sua estreia nos palcos.

A apresentação é dedicada a todas as famílias e acontece no domingo, 20, às 16 horas, com transmissão online, diretamente do Vivo Rio. Os ingressos já estão disponíveis pelo site da Eventim.

“Tivemos uma pequena experiência tocando alguns sucessos do fenômeno infantil, como A Fazendinha, Fundo do Mar e Magia das Cores. Desta vez, vamos apresentar quinze canções. Estamos animados”, afirma o maestro Felipe Prazeres, que assiste à animação com a filha dele, Nina.

Os arranjos são de Ivan Zandonade, um dos músicos da Orquestra Petrobras Sinfônica, que usará os instrumentos para produzir efeitos das mensagens das músicas, como o som dos bichos e o apito de trem.

No espetáculo, serão três estreias em uma só. “Será a primeira vez que me apresento ao vivo nos palcos. É também a estreia da Petrobras Sinfônica fazendo um concerto com as músicas do Mundo Bita. Por fim, iremos viver pela primeira vez esse formato de transmissão online, sem plateia presencial. Tudo isso faz desse momento uma vivência única”, ressalta Chaps Melo.

O projeto começou a ser desenhado há um ano, mas precisou ser adiado enquanto os encontros presenciais não podiam ser realizados devido ao isolamento social em decorrência da pandemia de covid-19. “A expectativa é a melhor possível e tem um gostinho ainda mais especial. Já fizemos diversos espetáculos infantis de antigas gerações como “Balão Mágico” e “Saltimbancos”, mas desta vez é um projeto “inverso”. As crianças são fãs do Mundo Bita e os pais se encantam através delas”, finaliza Prazeres.

Protocolos de segurança para o espetáculo

Para a realização do concerto, a Orquestra Petrobras Sinfônica comunica que segue estritamente todas as orientações emitidas pelos órgãos oficiais responsáveis frente à pandemia da covid-19. Além do aconselhamento permanente de uma equipe de saúde, foram implementados diversos protocolos de segurança recomendados pela Fundação Oswaldo Cruz exclusivamente para este evento.

A Orquestra adotará medidas como: distanciamento de dois metros entre os músicos no palco, confecção e utilização de chapas de acrílicos para músicos de sopro, estantes e partituras individualizadas, testagem de todos os membros para o covid-19 (RT-PCR), troca de máscaras constantes, monitoramento prévio e constante da saúde dos participantes, acompanhamento de um profissional responsável pela higienização de pessoas, superfícies, instrumentos e objetos, entre outros.

Serviço:

Data: 20 de dezembro

Horário: 16h

Venda de ingressos no site.