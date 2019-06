Orquestra de São Paulo encanta ao tocar músicas de 'Chaves'

Orquestra Filarmônica São Bernardo do Campo em apresentação das músicas do seriado 'Chaves'. Foto: Reprodução de 'Chaves in Concert - OFSBC - Concerto de Final de Ano' / YouTube

Já imaginou ouvir Se Você é Jovem Ainda, do seriado Chaves, tocada por uma orquestra composta por violinos, flautas e trompetes? O maestro Fernando Mathias pensou nisso e adaptou algumas canções clássicas da produção mexicana para a Filarmônica de São Bernardo do Campo.

A apresentação ocorreu em dezembro do ano passado e um vídeo foi originalmente publicado no canal do YouTube do maestro. Mas foi só no último fim de semana que a performance viralizou e encantou o público nas redes sociais.

A página no Facebook Fórum Chaves compartilhou o vídeo no domingo, 23, que até a publicação desta nota tinha quase 130 mil visualizações.

Mathias fez todo o arranjo das músicas e regeu a orquestra. Em entrevista ao UOL, ele disse que é fã de Chaves e pretende fazer uma segunda parte do concerto com outras canções.

Na apresentação, enquanto os músicos tocavam, imagens do seriado iam aparecendo em uma projeção ao fundo. Fizeram parte da performance a música de abertura do programa, Que Bonita a Sua Roupa e Se Você é Jovem Ainda. Confira abaixo: