Orgulho LGBT: Instagram lança ferramentas coloridas para celebrar o mês

Rede social Instagram. Foto: Digitalpfade/Pixabay

Para comemorar o mês do orgulho LGBT, o Instagram lançou esta semana ferramentas coloridas, além de ampliar as possibilidades de gênero na configuração de perfil.

Em parceria com a Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), a empresa identificou hashtags populares, como #lgbtq, #bornperfect, #equalitymatters, #accelerateacceptance e #pride2019, que a comunidade LGBTIQ+ usa para interagir entre si.

Sempre que a pessoa usar uma delas em uma publicação no feed, o termo aparecerá com as cores do arco-íris em gradiente. Se a hashtag for usada nos stories, o aro em volta da foto de perfil será convertido em um arco-íris enquanto a publicação estiver disponível por 24 horas.

Arco em volta da foto fica nas cores do arco-íris se a pessoa usar uma das hashtags LGBTs nos stories. Foto: Instagram/Divulgação

O Instagram também ampliou as opções de gênero na configuração de perfil. Agora, além de apenas masculino ou feminino, foram incluídos "prefiro não dizer" e "customizado", em que a pessoa pode descrever como se identifica.

Instagram ampliou opções de gênero para ser mais inclusivo; pessoa pode customizar como se identifica. Foto: Instagram/Divulgação

Os novos recursos estão sendo implementados ao longo dessa semana, então pode ser que algumas pessoas ainda não os tenha disponíveis no aplicativo.

Outra ação da rede social para este mês foi a criação de um guia sobre bem-estar e cuidado pessoal voltado para a comunidade LGBT. O material foi desenvolvido junto com o The Trevor Project.