Orca que carregava filhote morto há 17 dias finalmente o deixa ir

A orca identificada como J35 carregou seu filhote morto por cerca de 17 dias enquanto viajava pelas águas do oceano Pacífico na costa noroeste dos Estados Unidos. Foto: Facebook / Michael Weiss, Center for Whale Research

Após 17 angustiantes dias e mais de mil e seiscentos quilômetros percorridos, a orca J35, também chamada de Tahlequah, finalmente deixou o corpo de seu filhote morto descansar nas águas do oceano Pacífico.

Tahlequah havia dado à luz em 24 de julho, mas seu bebê viveu por apenas algumas horas. Desolada, a fêmea começou levar o corpo inerte para a superfície e ainda carregá-lo por onde ia. Ela tentou até dar algumas mordidas leves em sua barbatana, como se estivesse tentando acordá-lo.

Ken Balcomb, fundador do Center for Whale Research (CWR), entidade que monitora a população de orcas na região, disse à CNN que tanto a orca mãe quanto sua família sabiam exatamente o que estava acontecendo e que o processo todo era uma forma do grupo vivenciar o luto.

Os cientistas, no entanto, estavam preocupados que J35 pudesse ficar doente por carregar o corpo do filhote, gastando energia e se alimentando mal nesse tempo.

Tahlequah e sua família são parte da comunidade de orcas residentes do sul, um grupo de animais que vive na porção nordeste do oceano Pacífico entre a costa americana e canadense. O grupo, no entanto, está sob risco de extinção, já que a pesca predatória e o alto trânsito marítimo na área têm feito a população declinar de forma dramática.

De acordo com a última atualização feita no site da CWR, Tahlequah foi avistada hoje perseguindo um cardume de salmões (o principal alimento das orcas da região). Segundo os cientistas que fizeram a observação, ela estava bastante ativa, aparentando boa saúde e com um comportamento descrito como "brincalhão", o que foi considerado um bom sinal.

Segundo o jornal Seattle Times, o comportamento de Tahlequah não é incomum. Orcas, golfinhos e outros mamíferos já foram observados carregando filhotes mortos no que é entendido pelos cientistas como uma expressão de dor e luto.