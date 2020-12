ONU lança música com Fábio Jr, Alejandro Sanz, Sandra de Sá e outros artistas contra covid-19; ouça

ONU lança música com diversos artistas em ação contra covid-19 Foto: Divulgação/ ONU

"Tudo vai passar, é só acreditar", diz um trecho da música Avião, lançada pelo projeto Verificado, iniciativa da ONU que desenvolve ações em resposta à covid-19 com foco em ciência, soluções e solidariedade. A canção reuniu 16 artistas consagrados de diversos estilos.

Lançado no dia 28, o trabalho reuniu Fábio Jr., Nando Reis, Roberta Miranda, o sertanejo Daniel, Afonso Nigro, Carlinhos Brown, Sandra de Sá, Di Ferrero, Kaê Guajajara, Marcos & Belutti, Rodrigo Faro, Rogério Flausino, Tiago Abravanel, Vitor Kley e Alejandro Sanz.

O projeto Verificado tem o objetivo de combater a desinformação em meio à pandemia e dar orientações baseadas em fatos e histórias de solidariedade global em torno do novo coronavírus.

O site traz uma galeria de informações verificadas e transmitidas pelas Nações Unidas. As mensagens são baseadas em três frentes: Ciência – para salvar vidas, Solidariedade – para promover cooperação local e global, e Soluções – para defender o apoio a populações impactada.

“É incrível que tantos profissionais talentosos tenham se reunido para compor e gravar uma canção com uma mensagem tão necessária para o momento que vivemos. Precisamos a todo momento lembrar que a pandemia vai passar, mas só conseguiremos superar tudo isto juntos, com união, cooperação e solidariedade, exatamente como Avião foi composta e gravada. Meus sinceros agradecimentos aos compositores, músicos e intérpretes que deram seu tempo e sua arte para este projeto”, afirmou Kimberly Mann, diretora do Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio).

A canção está disponível em todas as plataformas de streaming de música, como Apple Music, Deezer e Spotify. Idealizada e produzida por Afonso Nigro, a composição inédita é de autoria do jogador Dani Alves e dos músicos Milton Guedes e Maurício Monteiro. O arranjo é de Milton Guedes e Jefferson Andrade.

Assista ao vídeo:

Entre as ações já desenvolvidas no Brasil pela iniciativa Verificado desde junho de 2020 em meio à pandemia de covonavírus estão: projeção em homenagem às vítimas no Cristo Redentor, exposição com a Turma da Mônica, cards para redes sociais com Cartoon Network, lives no TikTok, mural com o artista Tito Ferrara, webséries com Agência Lupa, Gloob e Quebrando o Tabu, além de ações com influenciadores e artistas como Paolla Oliveira, Rodrigo Santoro, Wagner Moura, Tony Ramos, Paulo Coelho, Astrid Fontenelle, Alcione, Leandro Hassum, Nanda Costa e outros.

O projeto, coordenado no Brasil pelo Centro de Informação das Nações Unidas (UNIC Rio), conta com a colaboração da Purpose, uma das maiores organizações de mobilização social do mundo.