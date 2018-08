ONU lança campanha sobre paternidade com apoio de artistas; veja

Érico Brás e Marcos Piangers fazem parte de ação da ONU. Foto: Instagram / @ericobras | Instagram / @piangers

O Fundo de População das Nações Unidas, agência de saúde e direitos reprodutivos da ONU, lançou neste sábado, 4, a campanha Pai Presente Importa, com participação do ator Érico Brás e do escritor Marcos Piangers.

A iniciativa promove a paternidade responsável por meio de quatro vídeos, que serão publicados em cada um dos sábados deste mês de agosto.

No primeiro episódio, é destacada a informação de que cerca de 5 milhões de crianças no Brasil não têm o nome do pai na certidão de nascimento, explicando que a paternidade começa antes mesmo do nascimento.

Os vídeos contarão com narrações feitas pelo ator Érico Brás, que revive o personagem Eustáquio, de Grante Otelo, na temporada mais recente da Escolinha do Professor Raimundo, e pelo jornalista Marcos Piangers, autor do livro O Papai É Pop.

Assista ao primeiro vídeo da campanha Pai Presente Importa abaixo: