Ônibus das ‘Spice Girls’ vira acomodação para hóspedes do Airbnb

Ônibus das Spice Girls ficou famoso após o filme 'Spice World', de 1997. Foto: Hal Garb / REUTERS

Quem viveu os anos de ouro do grupo Spice Girls certamente adoraria conhecer o ônibus spicebus, que ficou famoso após o filme Spice World: O Mundo das Spice Girls de 1997. Agora, em parceria com o Airbnb, isso será possível.

O ônibus ficará estacionado no distrito de Wembley Park, em Londres, durante os dias 14 e 15 de junho, e servirá de acomodação pelo Airbnb. Por ter apenas um quarto, o veículo poderá receber apenas três pessoas e já foi reservado para ambas as datas por 86 libras, cerca de R$ 440 a noite.

Dentro, há um letreiro neon com a frase girl power (poder feminino, em português), globos de discoteca e poltronas com a bandeira do Reino Unido.

De acordo com o anúncio da proprietária do veículo, essa é a primeira vez que ele servirá de acomodação para fãs e foi reformado para fornecer uma experiência completa aos hóspedes.

Clique aqui para ver as fotos do interior do veículo no anúncio do Airbnb.