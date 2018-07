ONG transmite ao vivo a vida de uma gatinha grávida 

Evolene é monitorada 24 horas por dia, sete dias por semana Foto: https://www.facebook.com/tinykittens/?ref=page_internal

Evolene é uma gatinha grávida que foi encontrada em um colônia de gatos silvestres. Ela estava com a saúde muito frágil e desnutrida quando a ONG Tiny Kittens a resgatou. Agora, a instituição está cuidando dela.

O caso de Evolene chamou muita atenção na internet porque sua vida e, consequentemente, sua gravidez, estão sendo transmitidas ao vivo 24 horas por dia, sete dias por semana.

O objetivo da Tiny Kittens com os vídeos, um de quatro horas no Facebook e outro ao vivo no YouTube, é conscientizar as pessoas sobre a importância de castrar animais. Além disso, eles afirmam que também querem dar aos pais uma maneira alternativa de mostrar ao filhos o 'milagre do nascimento'.

Na página do Facebook, a ONG avisa que ela pode dar à luz a qualquer minuto. A gatinha ainda está em estado de desnutrição, mas eles esperam que ela esteja 100% recuperada até o momento do parto.

Córsica é outra gatinha grávida que foi resgatada com Evolene. Ela também está sendo monitorada o dia todo pela internet.