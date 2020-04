ONG Médicos Sem Fronteiras amplia ações em SP para ajudar no combate ao coronavírus

Fachada do Centro Temporário de Acolhimento da Mooca, na Rua João Soares, em Água Rasa Foto: Tiago Queiroz / Estadão

A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) começou, no começo de abril, a atuar em São Paulo, capital, no combate do novo coronavírus. Os profissionais da saúde estão focando em moradores de rua, migrantes, refugiados, usuários de drogas, idosos e pessoas privadas de liberdade.

Segundo a organização, esses grupos precisam de uma atenção especial, pois, com a chegada da pandemia, a vulnerabilidade social que enfrentam se tornou ainda mais grave. Além disso, as condições de vida precárias dessas pessoas dificultam a adoção de medidas de distanciamento social, essenciais para conter o avanço da doença.

A Médicos Sem Fronteiras atendeu, nos primeiros dias de trabalho, 278 pacientes nas ruas, em albergues e centro de atendimento de migrantes. Do total, 37 apresentaram suspeita de coronavírus e, desse grupo, três tiveram de ser hospitalizados. Além do trabalho de campo, os médicos também estão ajudando a capacitar agentes da saúde.

“Estamos trabalhando para oferecer assistência a essas populações, já que a pandemia tende a acentuar a marginalização e exclusão à qual elas já estavam submetidas. Precisamos garantir que os mais vulneráveis sobrevivam a esta crise de saúde sem precedentes”, explica a médica Ana Leticia Nery, coordenadora do projeto de MSF em São Paulo.

De acordo com os dados divulgados até a publicação desta reportagem pelo monitor nacional do novo coronavírus, feito pelo Estadão em parceria com o Brasil.IO, foram registrados 5.682 casos no Estado de São Paulo desde o primeiro diagnóstico, em 26 de fevereiro. Isso representa uma taxa de 12,37 casos para cada 100 mil habitantes. Esses casos representam 40% dos casos do Brasil, enquanto a população do estado representa 22% da população do País.

Coronavírus em outros Estados

A Médicos Sem Fronteiras afirma que está se preparando para logo mais iniciar os trabalhos de combate à covid-19 no Rio de Janeiro, também com foco em pessoas vulneráveis. O Estado fluminense registrou 1.699 casos desde o primeiro diagnóstico, em 5 de março.

Já em Boa Vista, capital de Roraima, a ONG está desde o final de 2018 para ajudar a reforçar o sistema de saúde local após o aumento do número de migrantes e refugiados venezuelanos na cidade. Mas está adaptando as ações para atender também às demandas do coronavírus.

Foram registrados 49 casos nessa unidade federativa desde o primeiro diagnóstico, em 21 de março.

