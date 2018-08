ONG leva teatro para hospitais públicos de São Paulo

ONG leva teatro para hospitais. Foto: Divulgação

O programa sociocultural Arte nos Hospitais chega a sua quinta temporada e vai levar espetáculos de teatro profissionais a pacientes de hospitais de São Paulo. Organizado pela ONG Canto Cidadão, o tema deste ano é "Onde nascem os Encontros?" e tem cenas criadas a partir das potências humanas que geram vontade de realizar encontros.

Na nova temporada, as apresentações serão realizadas em 15 hospitais públicos e filantrópicos em São Paulo, Barueri, na região metropolitana, e São José dos Campos, no interior do Estado. Entre maio e novembro, serão 64 visitas, com 576 cenas apresentadas em recepções, salas de espera, corredores, áreas internas, quartos e UTIs.

Desde que foi criado, o Arte nos Hospitais já benefiou mais de 70 mil pessoas. "Quanto melhores forem as relações humanas dentro de um hospital, melhores serão os resultados, inclusive em termos físicos. Buscamos oferecer uma contribuição para a aproximação, por meio de expressões artísticas, entre pacientes, acompanhantes e profissionais", explica o diretor-fundador do Canto Cidadão e responsável técnico do projeto, Felipe Mello.