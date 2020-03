ONG Focinhos de Luz já arrecadou R$ 181 mil após inundação de sede

Fotos divulgadas pela ONG Focinhos de Luz mostram animais em meio ao abrigo inundado Foto: Instagram / @focinhosdeluz

A ONG Focinhos de Luz, que oferece abrigo para animais resgatados, conseguiu angariar cerca de R$ 181 mil com uma campanha de arrecadação de fundos para o reparo da sede da organização. O local foi afetado por fortes chuvas no Rio de Janeiro, e ficou alagado.

A sede abrigava cerca de 120 animais resgatados, e 20 foram enviados para abrigos temporários. Segundo a ONG o restante está na sede, e no momento não precisam ser enviados para os abrigos pois a água já foi retirada. Nenhum animal morreu ou ficou ferido.

“Ficamos realmente muito comovidos com a proporção que tomou, estamos funcionando há 9 anos e dessa vez vimos uma entrega e corrente de solidariedade das pessoas que não temos nem palavras para agradecer. [...] é incrível essa comoção de todos que abraçaram a nossa causa. Somos extremamente gratos”, disse a Focinhos de Luz em nota enviada para o E+.

A ONG também explicou que agora irá realizar a limpeza do local, e depois irão avaliar os danos que a sede sofreu com as chuvas. Ela, então, buscará empresas de material de construção para dar início ao reparo da sede e melhorar a infraestrutura para reduzir os efeitos de futuras chuvas. Clique aqui para acessar a campanha.

Apesar do sucesso da campanha de arrecadação emergencial, a ONG ressaltou que ainda está precisando de doação de produtos para repor os perdidos no alagamento. Entre os materiais necessários estão ração, cloro em pó, vassoura, pá, rodo, panos de chão, esponja, álcool, toalhas, sabão em pó, caminhas para os animais, desinfetante e sacos de lixo. Veja os pontos de coleta, todos no Rio de Janeiro:

Endereços que estão recebendo doações para a ONG Focinhos de Luz Foto: ONG Focinhos de Luz / Divulgação

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais