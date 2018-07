ONG faz vídeo para alertar sobre sinais de uso de arma de fogo para ataques; assista

. Foto: Reprodução/ YouTube

A ONG Sandy Hook Promise, fundada em Connecticut, nos Estados Unidos, depois do massacre de Sandy Hook, em 2012, fez um vídeo impactante. O objetivo é alertar as pessoas quanto aos sinais da violência armada.

O vídeo começa com a história de Evan, um menino que se corresponde com uma garota por recados em uma mesa. Quando finalmente eles se conhecem, outro garoto entra pela porta da escola com uma arma na mão. "Enquanto você assistia o Evan, outro estudante dava sinais de que estava planejando um fuzilamento", diz o vídeo.

Então, são mostradas todas as cenas em que o outro estudante apareceu, mas não estavam em evidência, como ele vendo vídeos de armas, fingindo que atirava em um professor e sendo agredido por um colega.

"O uso de armas de fogo pode ser prevenido, desde que você conheça os sinais", é a mensagem final.