ONG Criança Segura oferece curso gratuito sobre prevenção de acidentes com crianças e adolescentes

Pais, avós e responsáveis podem fazer curso gratuito, online, sobre prevenção de acidentes com crianças e adolescentes Foto: Pixabay/laterjay

A ONG Criança Segura reformulou o curso “Prevenção de acidentes no dia a dia, cuidados na infância e adolescência”. São 20h de curso gratuito pela web para pais, avós e educadores.

A maior causa de morte de crianças de um a 14 anos no Brasil está relacionada aos acidentes. Todos os anos, mais de três mil meninas e meninos dessa faixa etária morrem em decorrência disso e outras 100 mil são internadas, de acordo com a instituição.

Os acidentes que mais geram internações são quedas, queimaduras e intoxicações. E os que causam mais mortes são trânsito, sufocação e afogamento. “Se pensarmos que 90% dos acidentes podem ser evitados com medidas de prevenção, uma das formas mais efetivas de prevenir é, primeiramente, se informar”, afirma Vania Schoemberner, gerente executiva da ONG Criança Segura.

O curso é autoinstrucional, tem carga horária total de 20 horas e está organizado em seis aulas - 100% online e gratuitas - que abordam os seguintes temas: enário dos acidentes; acidentes comuns (sufocações, acidentes com armas de fogo, afogamentos, queimaduras, intoxicações e quedas); criança segura no trânsito (cadeirinha e mobilidade ativa) e mobilização da comunidade.

Cada aula tem de dois a três vídeos. Com elas, os alunos terão acesso a informações atualizadas sobre dados de acidentes com meninas e meninos brasileiros, irão aprender porque as crianças são mais suscetíveis a se acidentarem e terão orientações valiosas sobre como prevenir os acidentes. Além disso, também aprenderão a adaptar o ambiente em que a criança vive para torná-lo muito mais seguro.

O curso pode ser feito tanto pelo computador quanto pelo smartphone e conta ainda com materiais complementares, ebooks, textos e emissão de certificado.

As inscrições podem ser feitas pela internet; clique aqui.