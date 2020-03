ONG Ação da Cidadania faz doações em comunidades do Sudeste devido a coronavírus; saiba como ajudar

Voluntários da ONG Ação da Cidadania realizam doação de cestas básicas no Rio de Janeiro. Foto: Facebook/acaodacidadania

Desde janeiro, a ONG Ação da Cidadania está realizando doações em comunidades carentes do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais por causa das fortes chuvas que atingiram algumas regiões do País no início do ano. Foram mais de 300 toneladas de alimentos para as vítimas das enchentes do Sudeste.

Agora, os moradores dos mesmos lugares sofrem com a escassez de água, comida e produtos de higiene durante a pandemia do novo coronavírus. Pensando nisso, os voluntários da ONG estão arrecadando produtos essenciais para a sobrevivência, como cestas básicas e produtos de limpeza e cuidados pessoais.

Quem não consegue sair de casa por causa da quarentena, mas também quer ajudar, pode fazer as doações via internet pelo site; clique aqui.

Doações podem ser feitas pela internet para comunidades que precisam de comida e produtos de higiene, além de água. Foto: Facebook/acaodacidadania

As cestas básicas são compostas por feijão, arroz, macarrão, farinha, açúcar, óleo e sabonetes. Entre os dias 16 e 20 de março, 50 toneladas desses produtos foram entregues em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Confira a lista de comunidades contempladas pela ação.

Até o dia 27 de março, serão 70 toneladas para os mesmos Estados, inclusive para a região de Brasília. O objetivo é estender, futuramente, para o Sul e o Nordeste.

“Estamos passando por um período difícil com a pandemia do coronavírus. Pensando nisso, a Maria Filó iniciou uma campanha em parceria com a ONG Ação da Cidadania. Nesse momento de incertezas, entendemos que somente juntando forças conseguiremos passar por essa situação com mais tranquilidade e segurança. Hoje, a Maria Filó conta com mais de 800 colaboradores e, no Instagram, soma quase um milhão de pessoas o que dá força a arrecadação”, diz o comunicado da entidade.

As doações podem ser feitas através do site da ONG Ação da Cidadania.

