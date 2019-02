ONG abre inscrições para programas de voluntariado em hospitais de SP

ONG Canto Cidadão incentiva voluntariado em hospitais. Foto: Unsplash/@rawpixel

Até a próxima quarta-feira, 27, a ONG Canto Cidadão irá receber inscrições para programas de voluntariado de arte em hospitais da Grande São Paulo. A ONG atua desde 2002 com programas sociais nas áreas da saúde, educação e cultura, beneficiando ao todo mais de três milhões de pessoas.

Os quatro programas englobam o universo hospitalar, sendo eles: Doutores Cidadãos (palhaçaria hospitalar), Encanta (atividades lúdicas e culturais em brinquedotecas hospitalares), Arte em todo Canto (teatro em hospitais) e Cantoria (música em hospitais).

Os inscritos devem ter mais de 18 anos e responder ao formulário no site do programa. Em seguida, deverão completar o programa de Identificação de Perfil, de forma que seja possível identificar as competências necessárias para cada atividade.

“Queremos compreender cada vez melhor quais são as habilidades e competências comportamentais que os nossos programas de voluntariado pedem. Isso porque estamos falando de atividades a serem realizadas em ambientes hospitalares, o que por si só já traz algumas peculiaridades”, explica o diretor-fundador da Canto Cidadão, Felipe Mello.