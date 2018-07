Ok, Cunha foi preso, mas vocês viram o cara escoltando ele?

Foto: André Dusek/ Estadão

Tudo em relação à prisão de Cunha vira assunto - até mesmo o policial federal que o escoltou até o avião. Barbado e com coque no cabeça, ele chamou atenção pela beleza.

Claro que isso não passou batido pela internet. Enquanto alguns eloginavam o policial, outros imaginam que Cunha estivesse incomodado com o escolhido para escoltá-lo. O acompanhante do ex-deputado também foi comparado a Frank, interpretado por Charlie Weber na série How to Get Away With Murder.

o brasil quer saber quem é o barbudo magya de coque que prendeu cunha — Walkenes Lagares (@WalkenesLagares) 19 de outubro de 2016

CUNHA É CONDUZIDO POR MOÇO USANDO COQUE SAMURAI REPASSEM — Xúlia REAL OFICIAL (@jufaria17) 19 de outubro de 2016

aquele barbudão de coque com Cunha... ME PRENDE! https://t.co/GjPAe79AEW — Niara de Oliveira (@NiDeOliveira71) 19 de outubro de 2016

(legenda: Cunha é conduzido por 1 policial parecido com aquele moço muito bonito de how to get away with murder só que cabeludo com coque) — Murilo Cleto (@MuriloCleto) 19 de outubro de 2016

Foda ser escoltado por PF com Coque Samurai https://t.co/1qtwTcAqgj — Vovó Piedade (@Punishedgabe) 19 de outubro de 2016

Agente que prendeu Cunha usa barba e coque. Te mete! — Leandro Brixius (@lebrixius) 19 de outubro de 2016

Agente da PF conduzinho o Cunha ao avião... gatissimo!!! Coque, barba... babei aqui — Suelly Bonfim (@bonfim_suelly) 19 de outubro de 2016